Ted Tomasi è stato nominato vice presidente di Ance Emilia Area Centro per la zona di Ferrara. È conosciuto nel settore dello sviluppo immobiliare e turistico locale. La sua nomina è stata annunciata dall’associazione, che rappresenta le imprese edili e delle costruzioni dell’Emilia Romagna. Tomasi ha commentato la sua nomina parlando di grande responsabilità nel ruolo. La nomina si inserisce nel quadro della rappresentanza delle imprese edili nella regione.

Ted Tomasi, figura di spicco dello sviluppo immobiliare e turistico locale, è il nuovo vice presidente di Ance Emilia Area Centro per il territorio di Ferrara. Tomasi vanta una lunga e consolidata esperienza nel sistema associativo dei costruttori edili: ha ricoperto incarichi di rilievo in Ance Ferrara e, a seguito dello storico percorso di fusione che nel 2019 ha unito le realtà di Bologna, Ferrara e Modena, ha proseguito il proprio impegno all’interno del consiglio generale di Ance Emilia. Classe 1979, padre di due figli, Ted Tomasi unisce a una solida formazione accademica, una profonda operatività sul campo. Imprenditore di seconda... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ance Emilia Area Centro . Tomasi è vicepresidente: "Grande responsabilità"

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