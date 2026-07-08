Ance Vanessa Pesenti riconfermata vicepresidente alla Fiscalità nella squadra di Antonio Ciucci

Da bergamonews.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Vanessa Pesenti è stata riconfermata vicepresidente alla Fiscalità nell’Assemblea di Ance, l’Associazione nazionale dei costruttori edili, per il quadriennio 2026-2030. La nomina è stata approvata durante l’assemblea dei soci, che ha confermato anche altri membri della squadra di leadership. La rappresentanza di Bergamo si mantiene con Pesenti nel nuovo mandato. La nomina avviene a seguito delle elezioni interne dell’associazione, che si sono svolte nelle scorse settimane.

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C’è ancora Bergamo nella nuova squadra che guiderà Ance, l’Associazione nazionale dei costruttori edili, nel quadriennio 2026-2030. L’Assemblea nazionale ha eletto all’unanimità Antonio Ciucci alla presidenza dell’Associazione e la nuova squadra composta da Stefano Betti, vicepresidente Transizione Ecologica; Regina De Albertis, vicepresidente Edilizia e Territorio; Massimo Angelo Deldossi, vicepresidente Tecnologia e Innovazione; Vanessa Pesenti, vicepresidente Economico Fiscale Tributario; Piero Petrucco, vicepresidente Centro Studi; Luigi Schiavo, vicepresidente Rapporti Interni; Carlo Trestini, vicepresidente Relazioni Industriali e Affari Sociali; Francesco Tuccillo, vicepresidente Opere Pubbliche e dal tesoriere Antonio Mattio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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