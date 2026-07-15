giallo a genova studente francese in erasmus trovato morto in casa

Un studente francese di 24 anni, in Italia da dieci giorni per uno stage Erasmus a Genova, è stato trovato morto nella sua abitazione. La vittima proveniva da Marsillargues, un comune nel sud della Francia. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, ma al momento non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi. La notizia è stata confermata dalle forze dell'ordine locali.

Un ragazzo francese di 24 anni, originario di Marsillargues, un piccolo Comune nel dipartimento dell'Hérault, nel sud della Francia, è morto durante la notte a Genova, dove si trovava da dieci giorni per uno stage professionale nell'ambito del progetto Erasmus Plus. Sul decesso il pm della Procura genovese ha aperto un fascicolo, ipotizzando una morte in conseguenza di altro reato, e ha disposto l'autopsia. Lo stage e l'appartamento condiviso Il 24enne condivideva un appartamento in via Gramsci, nel centro storico di Genova, con altri tre coetanei, tutti partecipanti allo stage organizzato dall'associazione Viramonde, con sede a Montpellier, in partenariato con il circolo Arci SolidEre. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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