Giacomo morto a 22 anni in un incidente sull'Olimpica 3 funzionari del Comune di Roma rinviati a giudizio

Giacomo Sabelli, 22 anni, è morto dopo 15 giorni di coma a causa di un incidente sulla via Olimpica, coinvolgendo tre auto. Tre funzionari del Comune di Roma sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo.

Giacomo Sabelli è morto a 22 anni dopo 15 giorni di coma, a seguito di uno scontro tra tre auto sulla via Olimpica. Tre funzionari del Comune di Roma sono rinviati a giudizio per omicidio colposo. Se avessero installato uno spartitraffico, forse non sarebbe morto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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