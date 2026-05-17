Nella notte sull’autostrada A1, un incidente ha coinvolto una BMW e un camion. L’auto si è infilata sotto il mezzo pesante, provocando la morte di un ragazzo di 22 anni che si trovava a bordo. L’incidente è avvenuto nella zona di Villanova del Sillaro, in provincia di Lodi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per il giovane. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Villanova del Sillaro (Lodi) – Tragedia nella notte lungo l’A1: un ragazzo di soli 22 anni ha perso la vita dopo che la BMW all'interno della quale si trovava si è schiantata contro un mezzo pesante. Il gravissimo incidente è avvenuto poco prima delle due di notte in direzione sud all'altezza del chilometro 28 in territorio di Villanova del Sillaro, in provincia di Lodi. La dinamica. Secondo una prima ricostruzione la macchina si è infilata letteralmente sotto il camion e per il giovane non c'è stato nulla da fare. Coinvolti anche altri sei veicol i ed una donna di 48 anni ed un uomo di 51 sono rimasti feriti. Soccorsi e rilievi. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la Polstrada per regolare il traffico ed effettuare i rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente sull’A1, auto si infila sotto un camion: morto un ragazzo di 22 anni

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