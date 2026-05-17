Bmw si infila sotto un tir sull'autostrada A1 nel Lodigiano | morto un ragazzo di 22 anni
Un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sull’autostrada A1, vicino a Villanova del Sillaro. Secondo quanto riferito, la sua vettura, una BMW, è finita sotto un tir durante la circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica esatta dell'incidente e le cause sono ancora al vaglio delle autorità competenti.
Un 22enne è morto dopo essere finito sotto un tir con la Bmw su cui stava viaggiando. L'incidente è avvenuto sull'autostrada A1, nei pressi di Villanova del Sillaro (Lodi). Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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