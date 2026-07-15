George e Amal Clooney sono stati visti a Capri mentre camminavano mano nella mano, alla ricerca del Riccio. La coppia ha trascorso del tempo sull'isola, confermando la loro frequentazione della zona anche durante questa stagione. Non sono stati forniti dettagli sulla durata della visita o sulle attività specifiche svolte, ma sono stati notati in diverse zone dell’isola, senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. La loro presenza ha attirato l’attenzione di altri turisti e fotografi.

Non stupisce dunque che continui a scegliere l'Italia per le sue vacanze, estive e non solo. Proprio in queste ore, la coppia più glamour e unita di Hollywood è stata avvistata a Capri, a bordo di un taxi scoperto, mano nella mano in giro per le vie del centro per tornare poi allo yacht di amici e chiudere la giornata nella suite che pare sia stata loro riservata all'Hotel Punta Tragara, incantevole ed elegantissimo cinque stelle lusso con vista sul mare e sui faraglioni. Nel mentre, una sosta per pranzo a Il Riccio, uno dei ristoranti del Jumeirah Capri Palace, esclusivo resort di grande bellezza ad Anacapri. Qui, anche se dall'albergo nessuno conferma, sembra che la coppia si sia intrattenuta per un pranzo a base di pesce locale con panorama sulle onde. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - George e Amal Clooney a Capri: mano nella mano alla ricerca del Riccio

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