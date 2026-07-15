George e Amal Clooney sono arrivati a Capri per la prima volta, attirando l'attenzione di turisti e media. La coppia ha trascorso del tempo nell'isola, famosa per il suo paesaggio e il suo fascino. La presenza dei due attori è stata notata durante la loro visita, che ha suscitato interesse tra gli spettatori. Nessun dettaglio sulle attività svolte durante il soggiorno è stato diffuso.

Atmosfera da grande cinema nell'incantevole cornice di Capri, dove George e Amal Clooney sono stati i protagonisti indiscussi di un romantico soggiorno che ha fatto sognare fan e turisti. Per la loro prima volta sull'isola, una delle coppie più glamour di Hollywood non ha badato a spese, scegliendo l'esclusivo l'Hotel Punta Tragara come rifugio dorato. Tra una passeggiata tra le iconiche viuzze del centro, dove sono stati accolti da veri e propri bagni di folla e applausi, e un giro a bordo del leggendario taxi scoperto rosso amaranto, l'attore e l'avvocata hanno regalato sorrisi complici ai numerosi curiosi, confermandosi icone di stile anche in vacanza: impeccabile in completo grigio lui, radiosa in un look total white perfettamente in mood caprese lei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Gazzetta.it - Anche i Clooney scelgono l'Italia: George e Amal sbarcano per la prima volta a Capri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fuga d’amore a Capri per George ed Amal Clooney: giro sull'iconico taxi per la loro prima volta sull'isolaGeorge e Amal Clooney sono stati visti sull'isola di Capri durante una fuga d’amore, facendo un giro sull’iconico taxi locale.

Amal Clooney ha sorpreso George Clooney a 65 anni con amici travestiti da camerieri. Lui: «Poteva farmi venire un colpo». Lei ride. Noi ancheAmal Clooney ha organizzato una sorpresa per il marito, travestendosi da cameriera insieme ad alcuni amici.