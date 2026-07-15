Amal e George Clooney sono stati visti per la prima volta in vacanza a Capri, salire su un taxi rosso scoperto in tarda serata. Amal indossava un abito bianco e portava con sé una cascata di gioielli d’oro. La coppia ha fatto il suo ingresso nell’isola senza rilasciare dichiarazioni. Nessun altro dettaglio sulla visita è stato comunicato.

Amal e George Clooney per la prima volta in vacanza a Capri. La coppia è stata avvistata in tarda serata mentre saliva su un iconico taxi rosso scoperto. Lei era bellissima con un magnifico abito bianco, perfetto per le notti estive. George e Amal Clooney, l’amore per l’Italia. George e Amal Clooney sono appassionati dell’Italia e in estate trascorrono diverse settimane nel nostro Paese, tra Laglio sul lago di Como e Venezia. Ma quest’anno si sono lasciati conquistare dalla bellezza di Capri, scegliendo quindi il mare. Anche loro forse in cerca di un po’ di refrigerio dal caldo insopportabile delle ultime settimane. In aggiornamento Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amal Clooney seduce Capri con George: abito bianco e cascata d’oro

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