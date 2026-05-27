Savona bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone della vasca idromassaggio | è grave
Una bambina di circa tre anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un resort di Celle Ligure, in provincia di Savona. L’incidente si è verificato nel pomeriggio mentre la famiglia era in vacanza sulla riviera ligure. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma le condizioni della bambina sono risultate serie. La piccola è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.
Momenti di grande paura nel pomeriggio a Celle Ligure, in provincia di Savona, dove una bambina di circa tre anni, turista straniera in vacanza con la famiglia sulla riviera ligure, è rimasta coinvolta in un grave incidente avvenuto all’interno della vasca idromassaggio di un resort della zona. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, la piccola sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell’acqua mentre si trovava nella piscina idromassaggio della struttura ricettiva. Le urla dei presenti hanno fatto scattare immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme al personale sanitario. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Savona, bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio: è grave al Gaslini
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