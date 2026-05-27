Savona bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone della vasca idromassaggio | è grave

Notizia in breve

Una bambina di circa tre anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un resort di Celle Ligure, in provincia di Savona. L’incidente si è verificato nel pomeriggio mentre la famiglia era in vacanza sulla riviera ligure. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma le condizioni della bambina sono risultate serie. La piccola è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.