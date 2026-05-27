Savona bimba di 3 anni risucchiata in bocchettone idromassaggio | è grave

Notizia in breve

Una bambina di tre anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio a Celle Ligure, in provincia di Savona, dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un residence. La bambina si trovava in vacanza con la famiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la piccola in ospedale. La prognosi resta riservata.