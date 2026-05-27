Savona bimba di 3 anni risucchiata in bocchettone idromassaggio | è grave
Una bambina di tre anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio a Celle Ligure, in provincia di Savona, dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un residence. La bambina si trovava in vacanza con la famiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la piccola in ospedale. La prognosi resta riservata.
(Adnkronos) – Una bambina di tre anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di oggi a Celle Ligure, in provincia di Savona, dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio all’interno di un residence dove si trovava in vacanza con la famiglia. L’allarme è scattato intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Savona, bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di un idromassaggio: è grave al Gaslini
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