Gaza | Idf neutralizza comandante di Hamas e tre miliziani in operazione militare

Notizia in breve

Le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato di aver ucciso un comandante di Hamas e tre miliziani in operazioni separate nella Striscia di Gaza. L'intervento militare ha coinvolto più attacchi, senza ulteriori dettagli su modalità o obiettivi specifici. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità israeliane, che hanno condotto le operazioni in risposta a precedenti escalation nella regione. I dettagli sugli obiettivi colpiti e le circostanze degli attacchi non sono stati resi pubblici.