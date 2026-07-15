Gaza | Idf neutralizza comandante di Hamas e tre miliziani in operazione militare

Da napolipiu.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato di aver ucciso un comandante di Hamas e tre miliziani in operazioni separate nella Striscia di Gaza. L'intervento militare ha coinvolto più attacchi, senza ulteriori dettagli su modalità o obiettivi specifici. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità israeliane, che hanno condotto le operazioni in risposta a precedenti escalation nella regione. I dettagli sugli obiettivi colpiti e le circostanze degli attacchi non sono stati resi pubblici.

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Attacco a Gaza: ucciso un comandante di Hamas. ROMA (ITALPRESS) – Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno confermato di aver ucciso un alto comandante di Hamas e tre miliziani in attacchi distinti nella Striscia di Gaza. Gli eventi, avvenuti nella giornata di ieri, sono stati comunicati ufficialmente questa mattina dalle IDF. Il ruolo di Osama Naim Hamdi Shamlakh. Durante un’operazione a Gaza City, le IDF hanno preso di mira e ucciso Osama Naim Hamdi Shamlakh, che ricopriva un ruolo di comando nella cellula navale di Hamas. Secondo quanto riportato, Shamlakh aveva dato un contributo significativo alla ristrutturazione della forza navale del gruppo durante i recenti conflitti e continuava a pianificare operazioni nel “dominio marittimo”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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