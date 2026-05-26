L’Idf uccide Muhammad Odeh capo dell’ala militare di Hamas Guidava l’intelligence durante l’attacco del 7 ottobre

L’Idf ha colpito e ucciso Muhammad Odeh, leader dell’ala militare di Hamas, a Gaza City. Odeh, che aveva il ruolo di responsabile dell’intelligence durante l’attacco del 7 ottobre, è stato eliminato durante un’operazione militare. La notizia è stata diffusa da fonti israeliane, senza ulteriori dettagli su eventuali vittime o danni collaterali.

Muhammad Odeh, capo dell’ ala militare di Hamas, è stato ucciso dall’Idf in un attacco a Gaza City. Lo riferisce Ynet, citando fonti israeliane. Nominato per sostituire il comandante Izz al-Din al-Haddad, ucciso in servizio, era a capo dell’intelligence di Hamas durante l’attacco del 7 ottobre. Nella Striscia c’è stato inoltre un altro attacco, ed entrambi i raid hanno causato almeno due morti e oltre dieci feriti. L’attacco è stato condotto da due aerei da combattimento. «Odeh è responsabile dell’omicidio, del rapimento e del ferimento di molti civili israeliani e soldati delle Forze di Difesa Israeliane», hanno dichiarato Netanyahu e Katz in una nota congiunta. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Raid Usa su missili e navi in Iran, Teheran: "Morte all'America, risponderemo". E Israele intensifica l'offensiva in Libano. Ucciso il capo dell'ala militare di HamasGli Stati Uniti hanno condotto un attacco su un sito per il lancio di missili e alcune imbarcazioni iraniane che cercavano di posizionare mine nello...

Hamas sceglie il nuovo capo militare mentre Israele si prepara a un nuovo 7 ottobreHamas ha annunciato la nomina di un nuovo leader militare in seguito all’uccisione del precedente comandante.