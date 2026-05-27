Le forze israeliane hanno eliminato a Gaza il nuovo comandante militare di Hamas, Mohammed Odeh, che aveva assunto il ruolo da una settimana. La notizia è stata resa nota senza ulteriori dettagli su modalità o circostanze dell'operazione.

A Gaza è stato ucciso dalle forze israeliane il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, in carica dalla scorsa settimana. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l’uccisione di Odeh in un raid a Gaza ieri. “ Il quarto comandante dell’ala militare dell’organizzazione terroristica Hamas a Gaza è stato eliminato ieri e mandato a raggiungere i suoi compagni nelle profondità dell’inferno”, ha scritto Katz su X. “A nome del Primo Ministro e a titolo personale, congratulazioni alle Idf e allo Shin Bet per la brillante operazione”, ha aggiunto. E ancora: “Ci siamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre, e così sarà: sono tutti condannati a morte, ovunque si trovino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Katz: “Ucciso il capo militare di Hamas”

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