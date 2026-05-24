Tre persone sono morte e 17 risultano disperse a causa di forti piogge nel distretto di Yongchuan, a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, a partire da sabato notte. Le autorità locali hanno confermato i dati. Le operazioni di ricerca sono in corso per trovare i dispersi. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali danni o interventi di emergenza.

Tre persone sono rimaste uccise e altre 17 risultano disperse dopo che forti piogge hanno colpito il distretto di Yongchuan, a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, a partire da sabato notte, secondo le autorità locali. Gli sforzi di salvataggio sono ancora in corso. Le riprese dell’emittente statale CCTV hanno mostrato le zone più colpite del villaggio di Daqiao. Oltre 400 soccorritori stanno effettuando le operazioni di salvataggio. Secondo la stazione di monitoraggio idrologico di Chongqing, forti piogge hanno colpito 22 distretti e contee di Chongqing e il livello dell’acqua di 22 fiumi ha superato il livello di allarme. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, forti piogge nel sud-ovest: almeno 3 vittime, ci sono 17 dispersi

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