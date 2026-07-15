Il centrodestra e il centrosinistra si sono divisi in Senato sulla missione internazionale per l'Ucraina. Le differenze tra le forze politiche sono emerse anche durante le discussioni in aula, con i distinguo del centrosinistra che hanno coinvolto la politica estera. La questione della partecipazione italiana alle operazioni all'estero ha generato confronti tra le forze politiche presenti nel Parlamento.

Roma, 15 lug (Adnkronos) - I distinguo del centrosinistra nella politica estera approdano anche nelle aula parlamentari. Come racconta Maurizio Gasparri, il presidente della commissione Esteri-Difesa del Senato, M5s e Pd hanno mantenuto due posizioni diverse al momento del voto sulle missioni internazionali in cui è impegnata l'Italia che si è tenuto martedì a palazzo Madama. In particolare, la frattura si è concretizzata sulla missione internazionale per l'Ucraina. Presidente Gasparri, cosa è successo in commissione? "La minoranza ha chiesto, ed è loro diritto, la votazione per parti separate perchè molte missioni sono condivise anche dalle minoranze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Gasparri: "Campo largo? Diviso anche in Senato sulla missione internazionale per l'Ucraina"

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