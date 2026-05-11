Agrigento corsa al sindaco | centrodestra diviso e campo largo in sfida

A Agrigento le elezioni comunali vedono una divisione nel centrodestra, con più candidati in corsa. Nel frattempo, si discute anche sull’eventuale appoggio del Movimento 5 Stelle, che potrebbe influenzare la compattezza del fronte progressista. La sfida tra i due principali candidati del centrodestra si svolge in un clima di tensione tra le forze politiche coinvolte. La campagna elettorale prosegue con confronti pubblici e promesse ai cittadini.

? Domande chiave Chi potrà vincere la sfida tra i due candidati del centrodestra?. Come influenzerà la disputa sul simbolo M5S la tenuta del campo largo?. Perché Giuseppe Di Rosa ha deciso di sfidare i poteri locali?. Quali saranno le conseguenze delle divisioni elettorali nei comuni della provincia?.? In Breve Luigi Gentile riceve sostegno da Lega, Dc e lista di Cateno De Luca.. Dino Alonge è sostenuto da Forza Italia, FdI, Mpa-Grande Sicilia e Udc.. Michele Sodano guida il campo progressista con figure tecniche e civiche.. Giuseppe Di Rosa si presenta come candidato civico contro i poteri locali.. Lunedì 11 maggio 2026, le dinamiche elettorali nell’Agrigentino mostrano una frammentazione senza precedenti con candidati sindaco che sfidano coalizioni divise e schieramenti in cerca di identità tra i templi siciliani.🔗 Leggi su Ameve.eu

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