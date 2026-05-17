Elezioni amministrative | questo campo largo sembra già l’Ulivo diviso e litigioso

Le elezioni amministrative si stanno aprendo in un clima di frammentazione, con alcune forze politiche che sembrano ripercorrere le stesse divisioni viste in passato, come accaduto con l’Ulivo. Tra i protagonisti di questa fase si distingue un ex senatore del Partito Democratico, noto per il suo carattere diretto e la sua esperienza politica, che si fa largo nel panorama locale. La scena politica si muove con tensioni e confronti tra diverse fazioni, senza un chiaro schieramento dominante.

Fategli largo che ripassa lui: il voluminoso ex senatore del Pd, Mirello Crisafulli. Concentrato di astuzia e veracità. Settantasisette anni e non sentirli. L’aspirante sindaco di Enna ha aperto la campagna elettorale nell’aula magna dell’università, che fortissimamente volle nonostante la sola licenza elementare. Sala gremita. Nemmeno un posto in piedi. Gli altoparlanti che sparano uno sbeffeggiante Vasco Rossi: «Io sono ancora qua. Eh, già.». Elly Schlein, l’indispettita segretaria, gli ha negato il simbolo. Lui, come il commissario Montalbano, se ne catafotte: «Non ne ho bisogno, tutti sanno chi sono». Disse lui: «A Enna vinco con il maggioritario, con il proporzionale e anche con il sorteggio». 🔗 Leggi su Panorama.it

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