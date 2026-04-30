La Procura ha chiesto a Andrea Sempio di comparire come imputato, accusandolo di aver agito in modo indipendente e con crudeltà. La comunicazione ufficiale è stata resa nota poco dopo la divulgazione dell'invito a presentarsi presso gli uffici giudiziari. La vicenda riguarda un procedimento legale in corso e coinvolge anche un altro individuo, che potrebbe essere scagionato in base alle evidenze raccolte.

Prima la notizia dell’invito a comparire. Poi, poco dopo, è stato diffuso dalle agenzie di stampa ciò che contiene quello stesso invito. Parliamo di un nuovo capo di imputazione per il 38enne Andrea Sempio, nell’ambito dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Pavia sul delitto di Garlasco. Per i pm, infatti, Sempio non avrebbe commesso l’omicidio di Chiara Poggi in concorso con ignoti o con Alberto Stasi (l’allora fidanzato della vittima, unico condannato), ma avrebbe agito da solo. Inoltre avrebbe agito con crudeltà, compiendo sevizie e per futili motivi. L’amico del fratello della 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 è stato convocato per il 6 maggio prossimo.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - “Agì da solo e con crudeltà”, tutti gli elementi della Procura contro Andrea Sempio: la verità che può scagionare Alberto Stasi

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