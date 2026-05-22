Garlasco Daniela Ferrari madre di Andrea Sempio | Non posso escludere che Alberto Stasi sia innocente

A Garlasco, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ha dichiarato di non poter escludere che Alberto Stasi sia innocente. Questa affermazione arriva in un momento di attenzione mediatica intensa sul caso, uno dei più discussi nel panorama italiano. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto anni fa nella cittadina lombarda, che ha tenuto banco sulle pagine dei giornali e nelle trasmissioni televisive. La posizione di Ferrari apre nuovi spunti di discussione e riflessione sulla vicenda giudiziaria.

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