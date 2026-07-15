La madre di Chiara Poggi ha detto che sua figlia era sempre solare e felice, e che credeva Marco, il fidanzato, abbia sofferto più di loro. Ha aggiunto che Chiara era molto riservata e, se ci fossero stati problemi tra loro, non gliel’avrebbe mai detto, anche se avrebbe potuto capirlo in qualche modo.

"Se ci fosse stato qualcosa che non andava tra lei e il fidanzato non me lo avrebbe riferito, lei era molto riservata, ma io in qualche modo lo avrei capito. Io ero la mamma”, ha raccontato nel 2009 la donna La voce di Rita Preda, madre di Chiara Poggi, resta uno dei ricordi più intensi dei g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, la madre di Chiara Poggi, Rita Preda: “Lei era sempre solare, felice, forse Marco ha sofferto più di noi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, su braccia e gambe di Chiara Poggi lividi e abrasioni - Ore 14 del 23/03/2026

Notizie e thread social correlati

Garlasco, legale di Marco Poggi: "Ricostruzione fantasiosa, Sempio non era ossessionato da Chiara, per noi il colpevole è Stasi"Il legale di Marco Poggi ha definito la ricostruzione dell’accusa come fantasiosa, affermando che Sempio non era ossessionato da Chiara e che,...

Garlasco, Selvaggia Lucarelli contro il Tg1 dopo l'indiscrezione su Marco Poggi: "Non ha sofferto abbastanza"Selvaggia Lucarelli ha criticato il Tg1 dopo aver letto un servizio riguardante l’interrogatorio di Marco Poggi nel caso di Garlasco.

Temi più discussi: Garlasco, il ricordo della madre di Chiara Poggi: Se ci fosse stato qualcosa che non andava lo avrei capito. Forse Marco ha sofferto più di noi; Garlasco, la versione del vigile del fuoco sugli incontri con la mamma di Andrea Sempio: Mai a Vigevano; Garlasco, il pompiere amico della madre di Sempio: Mai stati insieme a Vigevano; Garlasco, un caso rivisto alla moviola. Gli avvocati di Sempio: Rifacciamo tutti i percorsi col cronometro. La versione di Andrea coincide con i tempi.

#Garlasco Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione per una overdose di farmaci. Lo rendono noto, autorizzati dalla famiglia, i legali del 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. x.com

Garlasco, il ricordo della madre di Chiara Poggi: Se ci fosse stato qualcosa che non andava lo avrei capito. Forse Marco ha sofferto più di noiLa sera del 12 agosto? Era tranquilla, serena, si apprestava a cenare con Alberto. Avrebbero 'comprato una pizza e l'avrebbero mangiata a casa', questo mi ha detto, ma se ci fosse stato qualcosa che ... ilriformista.it

La madre di Andrea Sempio ricoverata, corsa d’urgenza in ospedale. L’avvocato Cataliotti e l’ipotesi di overdose da farmaci reddit

Garlasco, il ricordo della madre di Chiara Poggi: parole, famiglia e memoriaA Garlasco riaffiora il ricordo di Chiara Poggi attraverso le parole di sua madre, Rita Preda, che nel 2009 in tv raccontò la figlia ... bigodino.it