Selvaggia Lucarelli ha criticato il Tg1 dopo aver letto un servizio riguardante l’interrogatorio di Marco Poggi nel caso di Garlasco. La giornalista ha commentato pubblicamente il modo in cui la trasmissione ha trattato la vicenda, ritenendo che le parole utilizzate fossero offensive. La contestazione si è concentrata sulla percezione di una mancanza di rispetto nei confronti della persona coinvolta e delle sue sofferenze.

Selvaggia Lucarelli contro il Tg1 e coloro che manifestano una certa sicurezza nel ritenere Andrea Sempio colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi, per cui è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Si sono chiuse poche ore fa le nuove indagini sul delitto di Garlasco, in cui sono state ascoltate nuovamente le persone che frequentava la vittima. Tra queste suo fratello, Marco Poggi, che, secondo un’indiscrezione del Tg1, avrebbe mantenuto un atteggiamento ostile nei confronti dei pm. Anche su tale punto Lucarelli ha espresso le sue perplessità. Garlasco, Selvaggia Lucarelli attacca il Tg1 dopo le indiscrezioni su Marco Poggi Lucarelli contro alcuni colleghi I dubbi di Lucarelli sulle indagini: "Micidiali carte contro Sempio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Selvaggia Lucarelli contro il Tg1 dopo l'indiscrezione su Marco Poggi: "Non ha sofferto abbastanza"

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