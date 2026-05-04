Garlasco legale di Marco Poggi | Ricostruzione fantasiosa Sempio non era ossessionato da Chiara per noi il colpevole è Stasi

Da ilgiornaleditalia.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il legale di Marco Poggi ha definito la ricostruzione dell’accusa come fantasiosa, affermando che Sempio non era ossessionato da Chiara e che, secondo lui, il colpevole è Stasi. Se la Procura deciderà di chiedere il rinvio a giudizio e il giudice lo autorizzerà, la famiglia si troverà a dover affrontare un ulteriore procedimento legale. La vicenda coinvolge diverse figure e si sviluppa nel contesto di un'indagine giudiziaria ancora in corso.

Se la Procura procederà con la richiesta di rinvio a giudizio e il Gip la accoglierà, la famiglia Poggi dovrà decidere se costituirsi parte civile nel processo contro Sempio o limitarsi al ruolo di persone offese "Riteniamo che si tratti di una ricostruzione assolutamente fantasiosa", così l’.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, legale di Marco Poggi: "Ricostruzione fantasiosa, Sempio non era ossessionato da Chiara, per noi il colpevole è Stasi"

GARLASCO: I SEGRETI DI MARCO POGGI E ANDREA SEMPIO SUL PC MANOMESSO DI CHIARA. I DOCUMENTI INEDITI.

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