Garlasco legale di Marco Poggi | Ricostruzione fantasiosa Sempio non era ossessionato da Chiara per noi il colpevole è Stasi

Il legale di Marco Poggi ha definito la ricostruzione dell’accusa come fantasiosa, affermando che Sempio non era ossessionato da Chiara e che, secondo lui, il colpevole è Stasi. Se la Procura deciderà di chiedere il rinvio a giudizio e il giudice lo autorizzerà, la famiglia si troverà a dover affrontare un ulteriore procedimento legale. La vicenda coinvolge diverse figure e si sviluppa nel contesto di un'indagine giudiziaria ancora in corso.

Se la Procura procederà con la richiesta di rinvio a giudizio e il Gip la accoglierà, la famiglia Poggi dovrà decidere se costituirsi parte civile nel processo contro Sempio o limitarsi al ruolo di persone offese "Riteniamo che si tratti di una ricostruzione assolutamente fantasiosa", così l’.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, legale di Marco Poggi: "Ricostruzione fantasiosa, Sempio non era ossessionato da Chiara, per noi il colpevole è Stasi" GARLASCO: I SEGRETI DI MARCO POGGI E ANDREA SEMPIO SUL PC MANOMESSO DI CHIARA. I DOCUMENTI INEDITI. Notizie correlate L’avvocato di Marco Poggi smonta l’accusa a Sempio: “Ricostruzione fantasiosa. Ossessionato da Chiara? Mai cercata sul cellulare”Garlasco (Pavia), 3 maggio 2026 - "Riteniamo che si tratti di una ricostruzione assolutamente fantasiosa". L’avvocato di Marco Poggi smonta l’accusa a Sempio: “Ricostruzione dei pm fantasiosa. Ossessionato da Chiara? Non l’aveva mai cercata sul cellulare”Garlasco (Pavia), 3 maggio 2026 - "Riteniamo che si tratti di una ricostruzione assolutamente fantasiosa". Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’avvocato di Marco Poggi ‘difende’ Sempio: Ricostruzione dei pm fantasiosa. Ossessionato da Chiara? Non l’aveva mai cercata sul cellulare; Garlasco, Marco Poggi ha avuto una relazione intima con Andrea Sempio?. Due ore di audio in Procura, Bruzzone: Passaggio agghiacciante; Garlasco, Marco Poggi ha avuto una relazione intima con Andrea Sempio?. Due ore di audio in Procura, Bruzzone: Passaggio agghiacciante; Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi. Marco Poggi non è in comunità: dove si trova davvero il fratello di Chiara e la verità emersaIl caso di Marco Poggi, al centro di voci e speculazioni. L'avvocato Compagna chiarisce la verità tra disinformazione e vita quotidiana. bigodino.it Marco Poggi avvocato contesta i pm e riabilita Sempio sulla presunta ossessione per ChiaraGarlasco, il legale dei Poggi difende Sempio e ribadisce le prove su Stasi A Garlasco, in provincia di Pavia, il 3 maggio 2026 l’avvocato Francesco Co ... assodigitale.it "La cosa che a me più meraviglia, da giornalista, è che nell'ultimo anno e mezzo - da quanto si è riaperto questo caso - nessuno, me compreso, sia riuscito a intervistare Marco Poggi. O, quantomeno di avere contezza di dove sia e cosa faccia, perché anche q - facebook.com facebook Cosa dice Marco Poggi di questi nuovi indizi a carico di Sempio Lui ha permesso l'ossessione di Sempio e la possibilità che Sempio vedesse il video intimo di Chiara. Chiara aveva messo la password ma era tardi. Nella terza telefonata potrebbe averla ricatt x.com