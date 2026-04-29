Gambettola celebra l' 80esimo anniversario del primo consiglio comunale nato dalle libere elezioni

Gambettola ha commemorato l’80º anniversario del primo consiglio comunale eletto tramite libere elezioni, avvenuto il 14 aprile 1946. La cerimonia si è svolta durante la seduta del consiglio comunale tenutasi martedì 28 aprile. La celebrazione ha coinvolto l’amministrazione comunale, che ha ricordato questo evento come uno dei momenti più significativi nella storia locale.

In occasione della seduta del consiglio comunale svoltasi ieri sera, martedì 28 aprile, l’amministrazione comunale di Gambettola ha celebrato l’ottantesimo anniversario dal primo consiglio comunale nato dalle libere elezioni del 14 aprile 1946, una data che rappresenta uno dei passaggi fondativi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Anniversari: Calci celebra gli 80 anni del primo Consiglio comunale nato da elezioni libereTra i presenti gli ex sindaci Maurizio Martini, Bruno Possenti, Donatella Maria Corti Coppini e Stefano Lazzerini.