Spiaggia delle Monache ripulita dopo il weekend Pascucci | Erano presenti rifiuti di ogni genere

Dopo il weekend di grande afflusso, la spiaggia delle Monache a Posillipo è stata ripulita. Un rappresentante locale ha riferito che sono stati trovati rifiuti di vario tipo sulla spiaggia. Negli ultimi giorni, la presenza di visitatori è aumentata notevolmente grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli, con molte persone che hanno scelto di trascorrere il tempo al sole sulla spiaggia.

Boom di presenze sulla spiaggia delle Monache a Posillipo grazie anche alle belle giornate di sole degli ultimi giorni. Presenti però troppi rifiuti abbandonati sull'arenile.Il consigliere della Municipalità, Lorenzo Pascucci si è recato con il personale Asia a constatare la situazione che.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: L’invasione dei 'supereroi' a Priaruggia: volontari in azione e spiaggia ripulita da rifiuti e 'cicche' Leggi anche: Bagno sulla spiaggia delle Monache: "Il Comune permetta l'accesso a tutti" Contenuti e approfondimenti Spiaggia delle Monache ripulita dopo il weekend, Pascucci: Erano presenti rifiuti di ogni genereBoom di presenze sulla spiaggia delle Monache a Posillipo grazie anche alle belle giornate di sole degli ultimi giorni. Presenti però troppi rifiuti abbandonati sull'arenile. Il consigliere della Muni ... napolitoday.it Spiagge libere e pulite, blitz di Borelli tra i bagnanti sulla Spiaggia delle Monache e a Mappatella BeachOgni giorno l’Asia pulisce le spiagge con un servizio ad hoc ed è assurdo che ancora troppe persone sporchino in modo selvaggio e incivile. napolivillage.com