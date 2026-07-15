Galli-Rodriguez | nuova coppia nel GT Cup Europe per Ebimotors

Da ilgiornaledigitale.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ebimotors ha annunciato una nuova coppia nel campionato GT Cup Europe, che si unisce agli equipaggi già presenti di Delli Guanti – Luvisi e Pedrini – Martinelli. La formazione si prepara a scendere in pista con questa aggiunta, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti. La squadra continuerà a partecipare alla competizione con tre coppie complessivamente.

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Una nuova coppia verrà schierata da Ebimotors nel campionato GT Cup Europe, insieme ai due equipaggi già noti Delli Guanti – Luvisi e Pedrini – Martinelli. Parliamo di Andrea Galli, volto noto della Porsche Carrera Cup Italia e del guatemalteco Ian Rodriguez. I due saranno impegnati in classe PRO – AM, con il numero 75. Si correrà nelle giornate del 17 – 19 luglio sul circuito francese Paul Ricard di Le Castelet. Saranno ben 18 le vetture al via, tutte Porsche. L’equipaggio: esperienza e velocità pura. Al volante della vettura tedesca troveremo un binomio di grandissimo spessore, che unisce l’esperienza nostrana alla velocità del campione uscente: La presenza di Ebimotors e di questo equipaggio d’eccezione promette di accendere ulteriormente la sfida sul circuito di Le Castellet. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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