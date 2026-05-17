GT Cup Europe | il Belgio sorride ad Ebimotors

Nel fine settimana appena concluso, il campionato GT Cup Europe si è svolto a Spa-Francorchamps, in Belgio. La squadra Ebimotors ha ottenuto risultati favorevoli durante la gara, che si è disputata sull'autodromo belga. La competizione ha visto diverse squadre impegnate in diverse categorie, con molti piloti che si sono sfidati su un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche. La partecipazione e i risultati della squadra italiana hanno attirato l’attenzione degli appassionati presenti all’evento.

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Un fine settimana positivo quello che si è appena disputato in Belgio nel campionato GT Cup Europe a Spa-Francorchamps. In un clima quasi autunnale, con freddo e pioggia, FAEMS Team by Ebimotors ottiene due podi ed incamera punti importantissimi per la stagione. Al via del fine settimana di Spa si sono presentate le due Porsche 911 GT3 Cup numero 1, con il duo Matteo Luvisi e Pietro Delli Guanti, e l’auto gemella numero 27 con al volante Matteo Martinelli e Giacomo Pedrini. Un week end non particolarmente ricco di partecipanti, ma il livello avutosi nelle due gare è stato davvero alto. Come sempre il lungo circuito del Belgio è stato protagonista di gare ricche di colpi di scena. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - GT Cup Europe: il Belgio sorride ad Ebimotors ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento GT Cup Europe 2026: i risultati di Ebimotors a PortimaoLa tappa inaugurale del campionato GT Cup Europe il bilancio per FAEMS Team by Ebimotors è da considerarsi a luci ed ombre. Leggi anche: GT Cup Europe 2026: ancora Ebimotors con Faems Team 1?5? days to go! Due settimane ci separano dal primo appuntamento italiano del #GTWorld, con i protagonisti della Endurance Cup che sono pronti a darsi battaglia nel Tempio della Velocità Acquista il tuo biglietto! monzanet.it/gt-world-chall… x.com GTWC Europe - Portimao reddit GT Cup Europe 2026: Ebimotors a Spa-Francorchamps per la riscossaGT Cup Europe: la seconda prova stagionale si disputerà tra il 15 ed il 17 maggio a Spa-Francorchamps in Belgio ... ilgiornaledigitale.it