GT Cup Europe 2026 | Ebimotors a Spa-Francorchamps per la riscossa

Da ilgiornaledigitale.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato GT Cup Europe si prepara a disputare la seconda tappa stagionale sul circuito di Spa-Francorchamps, dopo aver aperto la stagione a Portimao. La corsa si svolge sull'impegnativo tracciato belga, noto per le sue curve veloci e discese ripide. La squadra Ebimotors partecipa con l’obiettivo di migliorare i risultati della prima gara, che si è svolta in Portimao.

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Dopo la prova inaugurale di Portimao (POR), il campionato GT Cup Europe si sposta sul velocissimo anello di Spa-Francorchamps. Sulla lunghissima pista sita sulle Ardenne in Belgio (ben 7.004 metri), vedremo al via i due equipaggi che prenderanno parte all’intera stagione per i colori di FAEMS Team by Ebimotors. Date dell’evento: 15-17 maggio. Foto by Adrian Stancu Ai nastri di partenza ci saranno la Porsche 911 GT3 Cup numero 1 con il duo Matteo Luvisi e Pietro Delli Guanti e l’auto gemella numero 27 con al volante Matteo Martinelli e Giacomo Pedrini. Entrambe le vetture correvano in classe SILVER. Per entrambe le auto un’ottimo esordio in gara 1 a Portimao, seguito da un doppio ritiro in gara 2, sempre nella medesima località.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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