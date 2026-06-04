Il film “Kockroach”, ispirato alle “Metamorfosi” di Kafka, è un nuovo thriller poliziesco ambientato nel contesto criminale di New York. Le riprese sono finite, con protagonisti attori noti come Chris Hemsworth e Taron Egerton. Il film combina elementi di tensione e atmosfere gangster, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione o uscita prevista.

Kockroach è il nuovo thriller poliziesco imbevuto di aria gangster newyorkese. Le riprese del film sono ufficialmente concluse. Con le prime indiscrezioni di Deadline possiamo ora dare un primo sguardo alla storia di questo scarafaggio che diventa gangster. Il cast e la sceneggiatura audace promettono un film molto avanguardistico. Da un romanzo di William Lashner. Il fotopoliziesco ambientato a New York, basato sul romanzo di William Lashner, è la storia di un misterioso sconosciuto che affronta la malavita criminale della città, trasformandosi in un capo più grande della vita in una città dove il potere è tutto. Anche Rachel Sennott, Zazie Beetz, Alec Baldwin e Brian Geraghty recitano nel film di Matt Ross. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Kockroach’: ecco il nuovo poliziesco, ispirato alle ‘Metamorfosi’ di Kafka. Il film sarà con Chris Hemsworth e Taron Egerton

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