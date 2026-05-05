Durante il Met Gala, per la prima volta, sono stati visti insieme Gigi Hadid e Bradley Cooper. La coppia non ha sfilato in passerella come coppia, ma si è incontrata durante la serata. Gigi Hadid è stata fotografata mentre si avvicinava a Bradley Cooper, con cui è stata vista scambiarsi qualche parola. La loro presenza insieme ha attirato l'attenzione dei fotografi presenti alla manifestazione.

Parlando di come riesca a rimanere concentrata davanti alle telecamere, Gigi Hadid ha confessato il suo segreto, che comprendeva un omaggio tenero e inaspettato a Bradley Cooper. La modella ha spiegato: «Cerco di portare la mia mente in un luogo felice. Quello che facciamo nel nostro lavoro è andare in un luogo felice, pensare a cose belle, così che il sorriso venga fuori dagli occhi, facendoti sentire viva». Aggiungendo un dettaglio in più Hadid ha poi chiosato: «Quando penso a Khai, forse riesco a trasmettere gioia. E poi trasmetterò qualcos'altro pensando a Bradley». Gigi Hadid racconta così che il luogo felice della sua mente è abitato da due persone speciali: la figlia Khai, nata nel 2020 dalla relazione con Zayn Malik, e il compagno Bradley Cooper, con cui si frequenta da circa tre anni.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gigi Hadid e Bradley Cooper per la prima volta insieme al Met Gala

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