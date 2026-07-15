Furto nella macchina | denunciata Fa spesa auto rubata al Cargopier
Una persona ha forzato il finestrino di un’auto parcheggiata nel cortile di una casa durante la notte, rubando circa cento euro in contanti. L’auto è stata poi denunciata come oggetto di furto.
E’ riuscito a fare irruzione nel cortile di un’abitazione nel cuore della notte, a forzare il finestrino di un’utilitaria parcheggiata e a fuggire con i cento euro in contanti custoditi nell’abitacolo. E’ stato questo il "modus operandi" utilizzato per mettere a segno un furto a Osimo tra giovedì 9 e venerdì 10, un colpo scoperto in appena 48 ore dai Carabinieri. A far scattare le indagini è stata la vittima, una 50enne osimana, che il mattino successivo al furto ha scoperto il finestrino della propria vettura spaccato e l’assenza dei contanti. Grazie alla profonda conoscenza del territorio, i militari hanno raccolto le prove necessarie a identificare la presunta autrice del blitz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
FURTI DI RAME E AUTO: 4 ARRESTI
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Osimo, furto su un’auto in sosta nella notte: denunciata una 57enne x.com
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