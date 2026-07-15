Una persona ha forzato il finestrino di un’auto parcheggiata nel cortile di una casa durante la notte, rubando circa cento euro in contanti. L’auto è stata poi denunciata come oggetto di furto.

E’ riuscito a fare irruzione nel cortile di un’abitazione nel cuore della notte, a forzare il finestrino di un’utilitaria parcheggiata e a fuggire con i cento euro in contanti custoditi nell’abitacolo. E’ stato questo il "modus operandi" utilizzato per mettere a segno un furto a Osimo tra giovedì 9 e venerdì 10, un colpo scoperto in appena 48 ore dai Carabinieri. A far scattare le indagini è stata la vittima, una 50enne osimana, che il mattino successivo al furto ha scoperto il finestrino della propria vettura spaccato e l’assenza dei contanti. Grazie alla profonda conoscenza del territorio, i militari hanno raccolto le prove necessarie a identificare la presunta autrice del blitz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto nella macchina: denunciata. Fa spesa, auto rubata al Cargopier

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FURTI DI RAME E AUTO: 4 ARRESTI

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