Fa spesa gratis e tenta la fuga col carrello pieno | 23enne denunciata

Una donna di 23 anni è stata denunciata dai Carabinieri di Parma Centro per aver cercato di uscire da un supermercato con un carrello pieno di merce senza pagare. La giovane, di origini straniere e residente in provincia, aveva riempito il carrello e tentato di allontanarsi senza effettuare il pagamento. La donna è stata fermata e identificata dai militari prima di poter uscire dal negozio.

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato una 23enne di origini straniere residente in provincia, con l’accusa di tentato furto in un supermercato di Parma.L’episodio si è verificato alcuni giorni fa presso un supermercato della zona nord di Parma. Era orario di chiusura. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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