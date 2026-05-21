Furto durante il concerto di Anna Tatangelo | rubata l’auto al sindaco di Forino
Durante il concerto di Anna Tatangelo a Nocera Superiore, il sindaco di Forino ha subito il furto della propria auto. L’incidente si è verificato mentre era presente all’evento musicale, causando disagio e preoccupazione. La vettura è stata sottratta in un'area pubblica e nessuna informazione sulle modalità del furto è stata ancora diffusa. Le forze dell’ordine stanno indagando per individuare i responsabili e recuperare il veicolo.
Serata di festa finita con amarezza per il sindaco di Forino (Avellino), Antonio Olivieri, vittima del furto della propria auto durante il concerto di Anna Tatangelo a Nocera Superiore.Come riferiscono i colleghi di Salerno Today, l’episodio si è verificato nella serata di martedì 18 maggio, tra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Concerto Anna Tatangelo - 08.08.2025 Castelevetere Sul Calore(AV)- Festa di SantAntonio da Padova
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