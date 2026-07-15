Il tabernacolo e la pisside sono stati rubati ieri mattina dalla cappella feriale di una chiesa. Il parroco ha scoperto il furto durante un controllo di routine. La pisside conteneva le ostie sconsacrate. Non ci sono ancora dettagli su eventuali testimoni o telecamere di sorveglianza. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

Amara scoperta, ieri mattina, per il parroco don Tarcisio Chiurchiù, quando si è accorto che il tabernacolo della cappella feriale della chiesa del Sacro Cuore di Gesù era sparito, asportato insieme alla pisside, la coppa che conteneva le ostie sconsacrate. Un episodio che ha subito richiamato alla memoria quello di pochi giorni fa, del primo luglio scorso, avvenuto a Fermo, nella chiesa dei Sacri Cuori quando, ugualmente, ignoti profanatori avevano sottratto il tabernacolo, la pisside e le ostie. Due episodi simili nell’arco di quindici giorni, in due chiese del Sacro Cuore. "Non si capisce se si sia trattato di una coincidenza o di altro" si limita a commentare don Tarcisio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto nella chiesa: sparito il tabernacolo

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