Furto nella notte a Catania | arrestato mentre rubava grondaie in rame da una chiesa

Nella notte a Catania, i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione e hanno arrestato un uomo di 34 anni mentre stava rubando grondaie in rame da una chiesa. L’intervento si è verificato in seguito a una chiamata al numero di emergenza, che ha segnalato l’attività sospetta. L’uomo è stato fermato e portato in caserma con l’accusa di furto aggravato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei carabinieri dopo una segnalazione. Un uomo di 34 anni, residente a Catania, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile con l’accusa di furto aggravato, al termine di un intervento scattato nella notte su segnalazione al 112. L’allarme indicava la presenza sospetta di una persona sul tetto della chiesa dell’Immacolata Concezione ai Minoritelli, circostanza che ha portato all’immediato invio di due pattuglie sul posto. Fermato in bicicletta con il materiale rubato. All’arrivo dei militari, l’uomo è stato individuato mentre si allontanava in bicicletta, trasportando grondaie in rame già piegate.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Furto nella notte a Catania: arrestato mentre rubava grondaie in rame da una chiesa Notizie correlate Furto in centro a Catania, arrestato un 28enne nella notteABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento tempestivo dei carabinieri I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato nel corso della notte... Leggi anche: Colto con le mani nella cassetta delle offerte mentre rubava in chiesa Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tentato furto nella notte in azienda di biciclette a Piasco; Furto da 250 mila euro in Valtellina, ladri bloccati nella notte mentre caricano la refurtiva; Strade sbarrate e chiodi sull'asfalto: assalto da film nel magazzino a San Donato; Altro furto nella notte a Trieste: rubato il fondo cassa in un negozio di via Ghega. Monti Lattari sotto assedio, torna l’incubo furti: colpi nella notte tra Agerola, Pimonte e Sant’Antonio AbateDalla gioielleria svaligiata al raid nelle abitazioni, cresce la paura tra i cittadini: indagini serrate per capire se dietro i colpi ci sia un’unica regia criminale ... ilgazzettinovesuviano.com Forte dei Marmi, furto da un milione di euro in una villa. Colpo nella notte, caccia ai malviventi in fugaColpo milionario nella notte tra venerdì e sabato a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, nella zona residenziale di lusso di Roma Imperiale. I ladri hanno agito quando i ... ilmattino.it BORGATA COSTIERA, FURTO ALLA PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE: LA DENUNCIA DI DON ANTONINO FAVATA Leggi l'articolo https://www.primapaginamazara.it/borgata-costiera-furto-alla-parrocchia-di-san-giuseppe-la-denuncia-di-don-antonino-favat - facebook.com facebook Furto in negozio di lusso a Pietrasanta: in manette tre uomini mascherati x.com