A Porto Sant'Elpidio, è stato segnalato il furto di un tabernacolo e di ostie consacrate nella chiesa Sacro Cuore di Gesù. La Polizia di Stato è intervenuta sul luogo con la squadra scientifica per gli accertamenti. Il sindaco ha commentato l’episodio definendolo inqualificabile. Non sono state rese note eventuali denunce o dettagli sul valore del furto.

PORTO SANT'ELPIDIO - Furto di ostie nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, alla Faleriense: sul posto la Polizia di Stato con la squadra scientifica. L’ipotesi che prende corpo è di un rito satanico. Il furto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Fino alle tre gli organizzatori della festa di quartiere erano rimasti a sistemare l’area, dopo la sagra. Si ritiene che chi ha agito sia entrato in azione poco prima dell’alba. Non risultano telecamere che possano aver ripreso la scena. C’erano anche gli alimenti e non sono stati toccati. È stato rubato il tabernacolo della cappella feriale insieme al reliquario con dentro le ostie consacrate. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Porto Sant'Elpidio, ladri rubano tabernacolo e ostie consacrate nella Chiesa Sacro Cuore di Gesù. Il sindaco: «Inqualificabili»

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