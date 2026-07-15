Un 23enne è stato arrestato per un furto con “cavallo di ritorno”. Sono stati denunciati anche un 21enne e un minorenne, coinvolti nella stessa indagine. L’operazione dei Carabinieri si concentra su un tentativo di estorsione ai danni di un uomo di 43 anni, residente in provincia di Taranto. L’indagine è ancora in corso e riguarda le modalità di recupero del bottino e i contatti tra le parti coinvolte.

Tarantini Time Quotidiano Si allarga l’inchiesta dei Carabinieri della Stazione di Leporano sul tentativo di estorsione ai danni di un 43enne residente in un comune della provincia di Taranto. Dopo l’arresto in flagranza di un 23enne, le indagini hanno portato all’identificazione di altri due presunti complici. La vicenda risale alla serata di sabato 11 luglio, quando la vittima ha denunciato il furto del proprio borsello, lasciato all’interno dell’autovettura. Al suo interno c’erano denaro, documenti personali e un telefono cellulare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, poco dopo il furto il presunto autore avrebbe utilizzato... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Furto con “cavallo di ritorno”, arrestato un 23enne: denunciati anche un 21enne e un minorenne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Furto al Bistrot sul Mare, denunciati quattro giovani: uno è minorenne, complice in fugaNella notte, quattro giovani sono stati denunciati per un furto aggravato al Bistrot sul Mare, situato sul depuratore di Sturla.

Furto in un negozio di abbigliamento a Lucca, arrestato un 23enneUn uomo di 23 anni è stato arrestato a Lucca dopo aver tentato di cambiare abito in strada davanti ai passanti.

Temi più discussi: Cavallo di ritorno e ricettazione di auto rubate: 25 anni di reclusione per 8 imputati; La banda di ladri con l'auto a noleggio: il sistema scoperto dai carabinieri; Operazione Balteus, carabinieri premiati per l'indagine su furti e droga tra Cruillas e Borgo Nuovo; Furti, rapina, cavallo di ritorno e tentativo estorsivo: chiuse le indagini.

La propaganda russa mostra i propri crimini! A sinistra, una stazione di servizio ucraina WOG illegalmente requisita nel Lugansk. Hanno coperto il logo con GSM SNAB, ma restano i colori e il brand Mustang col cavallo. Per il diritto internazionale questo FU x.com

Colpo al supermercato. Danni e maxi bottinoBanda di almeno cinque persone ha assaltato il Sì con Te di via Don Minzoni. Dopo aver forzato l’ingresso sono entrati direttamente con un Doblò . msn.com

Cavallo di ritorno per l’auto rubata a Pozzuoli, ma è dei Panzarottari di Afragola: Siamo guappi pure noiNell’ordinanza contro i Panzaruttari di Afragola anche il furto di un’automobile avvenuto a Pozzuoli: l’auto era dei Nobile, sfiorato lo scontro tra i gruppi criminali. Un'auto rubata davanti ad un ... fanpage.it