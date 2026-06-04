Furto al Bistrot sul Mare denunciati quattro giovani | uno è minorenne complice in fuga
Nella notte, quattro giovani sono stati denunciati per un furto aggravato al Bistrot sul Mare, situato sul depuratore di Sturla. Durante un controllo vicino a un locale notturno in via Redipuglia, le forze di polizia hanno individuato tre ragazzi di origini sudamericane, uno dei quali minorenne, e hanno scoperto che avevano appena messo a segno il furto. Uno dei coinvolti è riuscito a fuggire.
Furto aggravato ai danni del Bistrot sul Mare, sul depuratore di Sturla, la scorsa notte. Intorno all'una, gli agenti delle volanti della polizia, impegnati in un controllo nei pressi di un locale notturno nella vicina via Redipuglia, hanno notato tre giovani di origini sudamericane che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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