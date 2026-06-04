Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Lucca dopo aver tentato di cambiare abito in strada davanti ai passanti. Era stato visto aggirarsi con atteggiamento sospetto nei parcheggi di un negozio di abbigliamento. Gli agenti lo hanno fermato e identificato. In precedenza, il 23enne aveva tentato di fuggire, ma è stato subito bloccato. Non sono stati riferiti danni o furti specifici durante l’episodio.

LUCCA – Notato a girare con atteggiamento sospetto nei parcheggi commerciali e poi bloccato mentre cercava di cambiarsi d’abito in strada davanti ai passanti. Un uomo di 23 anni è stato arrestato per furto a Lucca dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, dopo essere stato sorpreso con capi di abbigliamento rubati. I fatti si sono verificati ieri (3 giugno) in viale Puccini, durante un servizio di monitoraggio in abiti civili per il contrasto ai reati predatori. I militari in borghese hanno individuato il giovane nel parcheggio del supermercato Lidl. Sotto l’osservazione degli investigatori, il 23enne è entrato nella struttura muovendosi per circa dieci minuti tra le corsie, focalizzando l’attenzione su borse e zaini dei clienti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Furto in un negozio di abbigliamento a Lucca, arrestato un 23enne

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Furto con scasso da 300mila euro, arrestati tre uomini

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