Nella notte, alcuni individui hanno forzato la porta di una casina di legno nel Circolo di Pagnana, entrando nell’area. Sono stati rubati alcune bottiglie di alcolici, diverse birre e circa una decina di gelati. La proprietà ha riferito di essere stanca e arrabbiata per l’accaduto. Nessuna persona è stata fermata o identificata. La polizia sta conducendo le indagini per individuare i responsabili.

EMPOLI Hanno forzato la porta della casina di legno, sono entrati nella notte e se ne sono andati con qualche bottiglia di alcolici, alcune birre e una decina di gelati. Un bottino di scarso valore economico, ma che ha lasciato amarezza tra i volontari del Circolo Arci di Pagnana che ogni estate tengono vivo il presidio per offrire un punto di ritrovo alla comunità. Soprattutto nelle sere di calura, in occasione di Pagnana in Piazza. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Ad accorgersi dell’accaduto è stato il volontario di turno che, al momento dell’apertura serale, ha trovato la porta spalancata, probabilmente divelta con un piede di porco, e il frigorifero aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto al Circolo di Pagnana. Rubati nella notte birre e gelati: "Siamo stanchi e arrabbiati"

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