Furto nella caserma dei Vigili del Fuoco al Vomero rubati divise e attrezzi nella notte

Nella notte, un furto si è verificato nella caserma dei Vigili del Fuoco al Vomero, a Napoli. Sono stati portati via un borsone con divise e diversi attrezzi. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’episodio, valutando anche l’ipotesi che i materiali possano essere usati per altri reati. Nessun'altra informazione è stata resa nota sui sospetti o sui danni causati.

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Un borsone contenente divise e vari attrezzi sono stati rubati nella caserma Vomero dei Vigili del Fuoco, a Napoli; tra le ipotesi, che i ladri vogliano utilizzare quel materiale per commettere altri reati.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incendio nella villa abbandonata, paura nella notte. L’intervento dei vigili del fuocoEmpoli, 5 maggio 2026 – Incendio nella notte a Corniola, frazione del comune di Empoli, in una villa abbandonata che si trova nei pressi di via... A Bari la protesta dei vigili del fuoco: "Basta promesse, servono interventi nella Caserma Carrassi"Una raccolta firme e un sit-in per cercare l'appoggio dei cittadini nella battaglia legata all'adeguamento strutturale di un presidio storico di Bari. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Blitz dei ladri in azienda, le indagini lungo il Lambro anche con il personale specializzato e i gommoni dei vigili del fuoco; Caserma dei vigili del fuoco in sottorganico, la sindaca Foronchi: Il governo intervenga; Chiude la caserma dei Vigili del fuoco per mancanza di personale. Foronchi: Il Governo si attivi; Incidente stradale: intervento dei Vigili del Fuoco nei pressi di Masseria Conte. Furto nella caserma dei Vigili del Fuoco al Vomero, rubati divise e attrezzi nella notteUn borsone contenente divise e vari attrezzi sono stati rubati nella caserma Vomero dei Vigili del Fuoco, a Napoli; tra le ipotesi, che i ladri vogliano ... fanpage.it Secondo furto nella caserma dei vigili del fuoco volontari di RiomolinoNella notte tra giovedì e venerdì, nonostante la videosorveglianza, i malviventi sono entrati con la forza e hanno agito in modo mirato. Sono state rubate diverse batterie e tre radio, proprio ... rainews.it I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte facebook #Nuoro, nel pomeriggio #vigilidelfuoco e @cnsas_official hanno soccorso a Dorgali 5 turisti stranieri, bloccati in una grotta per l'innalzamento della marea #6maggio x.com