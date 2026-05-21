Furto nella notte al Comune colpito l’ufficio anagrafe di Agropoli

Da anteprima24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un tentativo di furto si è verificato all’interno del municipio di Agropoli. Ignoti sono penetrati negli uffici del piano terra, dove si trovano anche l’ufficio anagrafe, e hanno portato via il denaro custodito nella cassa. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Furto nella notte al municipio di Agropoli (Salerno). Ignoti si sono introdotti negli uffici comunali del piano terra e hanno portato via il denaro custodito nella cassa dell’ufficio anagrafe. Presi di mira anche alcuni distributori automatici presenti all’interno della struttura.?L’effrazione è stata scoperta questa mattina all’apertura degli uffici dal personale comunale, che ha allertato le forze dell’ordine.?Secondo una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero forzato uno degli ingressi del municipio per accedere ai locali dell’anagrafe, dove sarebbe stato sottratto il contante presente nella cassa. Il bottino è ancora in fase di quantificazione ma, dalle prime verifiche, sarebbe contenuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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