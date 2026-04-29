Negozi e stabilimenti balneari in rete contro furti e vandali

Negozi e stabilimenti balneari si sono riuniti in rete per coordinare azioni contro furti e atti vandalici. Il Comitato per la sicurezza e il decoro ha incontrato il comandante della Polizia locale, Alessio Rizzo, per pianificare un nuovo progetto di controllo di vicinato rivolto alle attività commerciali. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più a rischio.

Il Comitato per la sicurezza e il decoro ha incontrato il comandante della Polizia locale Alessio Rizzo per organizzare un nuovo progetto di controllo di vicinato, pensato per le attività commerciali. Negli ultimi anni sono sempre più i negozi, i bar, i ristoranti e gli stabilimenti balneari, che devono affrontare il problema dei furti, degli atti vandalici e dei disagi provocati dai ladri o dai vandali. L’obiettivo è creare una rete capace di segnalare criticità e rafforzare la collaborazione con le istituzioni, soprattutto durante la stagione estiva. Il controllo di vicinato è uno strumento che punta a prevenire situazioni di degrado, comportamenti sospetti e piccoli episodi di illegalità, attraverso una collaborazione organizzata tra chi vive ogni giorno sul territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Negozi e stabilimenti balneari in rete contro furti e vandali Notizie correlate Leggi anche: Finalmente i bandi per le spiagge, in gara dodici stabilimenti balneari Ciclone Harry, iter semplificato per ricostruire gli stabilimenti balneariNuove procedure regionali per accelerare il ripristino delle strutture danneggiate dal maltempo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Negozi e stabilimenti balneari in rete contro furti e vandali; Estate 2026, quando riaprono gli stabilimenti balneari in Italia; Ostia, il Consiglio di Stato chiude la partita sulle concessioni: gli stabilimenti vanno ai vincitori del bando; Ostia, blitz della finanza negli stabilimenti balneari: sigilli all’Arcobaleno. Quando riaprono gli stabilimenti balneari per l’estate 2026: le date ufficiali regione per regioneL’estate si avvicina e così gli italiani sono in trepida attesa di poter recarsi nei vari lidi della Penisola. Da nord a sud, sono state annunciate le date di apertura dei vari stabilimenti balneari. fanpage.it Balneari e commercianti Ostia, preoccupati per incertezza vigilia stagione balneare'12 stabilimenti aperti su 72. Chiediamo un tavolo di confronto. Il rischio di spostamento verso altre spiagge vicino come Fiumicino, Fregene e Maccarese ... rainews.it 200 posti di lavoro in Eurospin: assunzioni nei negozi e negli uffici amministrativi in tutta Italia, posizioni aperte, requisiti e come candidarsi https://canaledieci.it/2026/04/28/assunzioni-in-eurospin-2026-200-posti-di-lavoro-tra-negozi-e-uffici-in-tutta-italia-roma- - facebook.com facebook Su gli affitti, giù le saracinesche: in Veneto è crisi per i negozi di vicinato. Nelle città perse quasi 10mila attività in dieci anni, mentre tengono bar e ristoranti. Siamo andati a vedere qual è la situazione Vicenza. x.com