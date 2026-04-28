Vittime di furti e atti vandalici La Pigna | Istituire un fondo comunale per i ravennati danneggiati

Nella zona della Pigna, alcune persone hanno subito furti e atti vandalici. Il rappresentante del quartiere ha richiesto l’istituzione di un fondo comunale destinato ai residenti danneggiati. Lo scorso 11 aprile, un uomo è salito sul tetto di un’abitazione in via Fiume Montone Abbandonato, all’angolo con via Tarlazzi, e ha iniziato a scagliare tegole in strada. L’uomo è stato successivamente arrestato.

Lo scorso 11 aprile un uomo, poi arrestato, è salito sul tetto di un’abitazione in via Fiume Montone Abbandonato, all'angolo con via Tarlazzi, e ha iniziato a scagliare tegole in strada. Nei giorni successivi, chi da quel momento di ‘follia’ ha subito i maggiori danni ha lanciato una raccolta.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Agrigento, furti al liceo Politi e in città: allarme per la sicurezza e atti vandalici diffusi.Agrigento è scossa da una serie di furti e atti vandalici che colpiscono scuole, edifici pubblici e persino il cimitero locale. Giardino Petri, arrivano le telecamere per prevenire furti e atti vandaliciBologna, 25 marzo 2026 – Saranno installate le telecamere al giardino Emanuele Petri in via Felice Battaglia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ogni vittima di femminicidio è un fallimento dello Stato; Più sicurezza e controlli a San Donato; Narni, tre persone denunciate per furto: utilizzano carte di credito delle vittime; La coppia che faceva sparire portafogli (a raffica) nei supermercati. Sostegno alle vittime di truffe, furti e scippiUn aiuto concreto ai cittadini più anziani vittime di reati come furti, truffe o rapine. È quanto prevede il protocollo d’intesa rinnovato dal Comune di San Lazzaro di Savena, che concede un sostegno ... ilrestodelcarlino.it A San Giorgio Monferrato incontro con i Carabinieri sulla prevenzione di furti e truffe agli anzianiIl Comandante della stazione di Rosignano, il Vice Brigadiere Francesco Buglione, ha illustrato le principali tecniche di raggiro utilizzate dai malviventi ... casalenews.it Bastia Umbra, con Vite salvate in mostra l'impegno della Lav a tutela degli animali. Foto che raccontano storie vere di animali vittime di sfruttamento e abbandono, oggi finalmente salvi. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento LAV Perugia facebook Amal Khalil, la giornalista che raccontava gli animali vittime di guerra, morta in un raid. Così si impegnava per gli ultimi Video x.com