Funaro sulla legge elettorale | Schiaffo alle donne Surreale che una premier voglia penalizzarle
La sindaca di Firenze ha commentato l’emendamento sulla legge elettorale, definendolo uno “schiaffo alle donne” e criticando la proposta di penalizzare le preferenze femminili. Ha aggiunto che non è sorpresa, poiché il governo non ha mai mostrato segnali di attenzione verso la parità di genere.
La sindaca di Firenze commenta l’emendamento sulle preferenze voluto dalla maggioranza: “Non sono stupita, questo governo non ha mai dato segnali verso la parità di genere”. 🔗 Leggi su Firenze.repubblica.it
Notizie e thread social correlati
Governo Meloni, oggi premier time in Senato alle 16,30 dopo il caso Giuli. Scontro sulla legge elettorale: news in direttaOggi alle 16,30 si tiene in Senato il cosiddetto premier time, un momento in cui la presidente del Consiglio risponde alle domande dei senatori.
Pressing del governo sulla legge elettorale. E Calenda fa visita alla premierIl governo intensifica le discussioni sulla legge elettorale mentre si avvicinano le elezioni amministrative previste per i prossimi mesi.
Temi più discussi: Sindaci, vince Funaro: sul podio Fioravanti e Manfredi, più Sud nell’alta classifica; Sara Funaro è la sindaca più amata d'Italia, Decaro guida i governatori: la classifica Governance Poll 2026; Chi sono i sindaci e le sindache più amate d'Italia, in testa Sara Funaro di Firenze. E Silvia Salis? Dove si piazza in classifica - I dati; Funaro sindaca più amata, Decaro tra i governatori, il caso Umbria.
Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la paludePremier: Serve riflessione. Opposizioni occupano banchi del governo e ritirano emendamenti (ad eccezione di quello su fuorisede): basta farsa. Video dei vannacciani sul voto, proteste in Aula. Sch ... rainews.it
Legge elettorale, maggioranza sotto alla Camera sulle preferenze: emendamento bocciato per un voto: 31 franchi tiratori. Meloni: Ha vinto la palude, adesso riflessioneSì alle preferenze. No al voto segreto. Si conclude così un post sui social della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sfido le opposizioni - aggiunge - a non chiedere il voto segreto. Ognuno s ... ilmessaggero.it