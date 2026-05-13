Governo Meloni oggi premier time in Senato alle 16,30 dopo il caso Giuli Scontro sulla legge elettorale | news in diretta
Oggi alle 16,30 si tiene in Senato il cosiddetto premier time, un momento in cui la presidente del Consiglio risponde alle domande dei senatori. La discussione si svolge in un contesto segnato dalle tensioni tra il governo e il ministro della Cultura, coinvolto in un caso che ha suscitato discussioni tra le forze politiche. Nel frattempo, si continua a discutere sulla legge elettorale, con aggiornamenti che arrivano in tempo reale.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo le tensioni tra la premier e il ministro della Cultura Alessandro Giuli: oggi in Senato si svolge il premier time, con domande da tutti i partiti rivolte alla presidente del Consiglio. La legge elettorale resta bloccata: il campo largo ha respinto l'idea di un tavolo di confronto con il centrodestra. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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