Fulmine colpisce la linea ferroviaria scattano ritardi e cancellazioni | dopo la terza ondata di calore il maltempo è arrivato a Nordest Alert rosso di Arpav

Un fulmine ha colpito la linea ferroviaria nel Nordest causando ritardi e cancellazioni. Dopo la terza ondata di calore, il maltempo si è intensificato, portando un alert rosso di Arpav. Fenomeni temporaleschi forti hanno interessato Alto Adige, Bellunese e Friuli, con l’allerta che resta alta anche in pianura. Le precipitazioni sono state intense e il maltempo continua a coinvolgere diverse aree della regione.

Allerta temporali su tutto il Nordest. Fenomeni intensi hanno già colpito l'Alto Adige, il Bellunese e il Friuli ma l'attenzione resta alta anche in pianura per la giornata di oggi, 15 luglio. Arpav ha emesso un'alert rosso: «Mercoledì tempo a tratti instabile con possibili rovesci e temporali dapprima su zone montane e pedemontane in estensione alla pianura tra mercoledì pomeriggiosera e giovedì mattina; saranno probabili fenomeni intensi». Il maltempo arriva nel pieno della terza ondata di caldo estremo che sta attraversando tutta l'Europa. A Nordest si sono avvertiti picchi anche di 36 gradi e notti durante le quali le temperature non sono scese sotto i 26 gradi in alcune zone. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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