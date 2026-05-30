Durante un’operazione nazionale, le forze dell’ordine hanno arrestato 1.335 persone e sequestrato più di 430 chili di stupefacenti. I controlli sono stati effettuati nei quartieri a rischio e nelle zone della movida, con l’obiettivo di contrastare traffico di droga e armi illegali. Sono state denunciate più di 2.000 persone nel corso delle operazioni.

Una maxi operazione contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300mila persone controllate, 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, oltre a 2.358 denunciati in stato di libertà, di cui 142 minori. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida, dove il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti risultano più diffusi. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana e fenomeni criminali che coinvolgono sempre più spesso giovani e giovanissimi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Blitz antidroga in tutta Italia, 1.335 arresti e oltre 430 chili di stupefacenti sequestrati

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Blitz dei carabinieri nel quadrilatero della droga di Ostia due arresti e oltre 4 chili di cocaina

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