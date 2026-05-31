Un blitz antidroga ha portato all’arresto di sedici persone e al sequestro di circa venti chili di sostanze stupefacenti. Le operazioni sono state condotte su strada, nelle abitazioni e nelle aree verdi vicino al lungomare. Le forze dell’ordine hanno perquisito anche giardini e spazi pubblici nelle zone circostanti, trovando droga e materiale illecito.

di Francesco Zuppiroli Sulle strade e nelle case dei sospettati, fin anche nei giardini e tra le aree verdi delle zone attigue al lungomare di Rimini. Quella portata avanti in maniera capillare nelle ultime due settimane dalla squadra mobile di Rimini è stata un’attività investigativa a larghissimo raggio su e giù per il capoluogo di provincia rivierasco, per estendere così il più possibile l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi sul territorio, soprattutto in vista dell’estate. Con questo obiettivo le indagini della squadra mobile, diretta dal vice questore aggiunto Marco Masia, hanno battuto a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz antidroga in zona lungomare. Sedici arresti e 20 chili sequestrati

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