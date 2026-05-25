Nel Lazio arriva la Polizia Locale 4.0 più fondi per acquistare droni dashcam e spray al peperoncino

La Polizia Locale nel Lazio riceve 2 milioni di euro in più per acquistare droni, dashcam e spray al peperoncino. La Regione utilizzerà questa somma per bandi destinati a dotare i corpi di nuovi strumenti tecnologici e a finanziare corsi di formazione per gli agenti. L’obiettivo è rafforzare le attrezzature e le competenze delle forze di polizia locali.

La Regione aumenta di 2 milioni il budget per le polizie locali, serviranno al bando per dotare i corpi di nuovi strumenti tecnologici e corsi per gli agenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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